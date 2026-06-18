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Политика

Мелони необычно отреагировала на слова Макрона во время саммита G7

Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов во время саммита G7
Omar Havana/AP

На саммите G7 во Франции премьер-министр Италии Джорджа Мелони не сдержала эмоций после того, как президент Франции Эммануэль Макрон прошептал ей что-то на ухо. Об этом пишет Daily Mail.

«В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — отмечает издание.

Согласно видеозаписи, итальянский премьер наклонилась к французскому лидеру, а тот, прикрыв рот рукой, что-то произнес. После этого Мелони повернулась к Макрону и выразительно закатила глаза. Содержание реплики французского президента осталось неизвестным.

Также на полях саммита произошел другой инцидент: президент Украины Владимир Зеленский попытался поцеловать Джорджу Мелони. На кадрах видно, как премьер-министр Италии в ответ неловко отворачивается и смеется. Затем политики обнялись и коснулись щеками.

Саммит «Большой семерки» прошел 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен у границы со Швейцарией.

Ранее Мелони выразила недовольство подходом Макрона к переговорам по Украине.

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