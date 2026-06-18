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Губернатор Подмосковья рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ

Воробьев: БПЛА атаковали пять населенных пунктов Подмосковья, ранена женщина
Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья/MAX

Ночью и утром 18 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повредив выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, пострадавших нет, идет эвакуация жителей дома. В Электростали в деревне Степаново, как отметил глава региона, обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча и отказалась от госпитализации. Также в Электростали, добавил Воробьев, загорелся автомобиль, возгорание локализовано, пострадавших нет.

В Люберцах, по данным губернатора, зафиксировано несколько падений обломков — повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Обломки также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача», произошло возгорание, уточнил Воробьев. В Чехове, по его словам, БПЛА попал в дачный дом, разрушены строение и хозпостройки, пострадавших нет. В Павловском Посаде загорелись два дачных дома, на месте работают пожарные, сообщил губернатор.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбито более 40 дронов. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, последствия ликвидируются, уточнил мэр. Кроме того, обломки одного из БПЛА повредили здание ТЦ «Садовод».

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта.

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