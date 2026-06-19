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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно условие Ирана для возобновления переговоров с США

CNN: Иран потребовал от США гарантировать прекращение ударов по Ливану
Majid Asgaripour/Reuters

Иран требует от США предоставить гарантии прекращения боевых действий в Ливане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, запланированные переговоры «временно отложены в связи с израильскими ударами по Ливану». И теперь Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане.

«Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане, как это предусмотрено подписанным соглашением», — рассказал дипломат.

Источник добавил, что сейчас посредники работают над разрешением этого вопроса. Он не уточнил, когда ожидается возобновление переговоров.

19 июня стало известно об отмене запланированных на 19 июня переговоров, которые должны были пройти в Швейцарии между США и Ираном. На этой встрече Вашингтон и Тегеран планировали подписать меморандум о взаимопонимании. Президент США Дональд Трамп рассказывал, что сделка включает в себя открытие Ормузского пролива и обязательство Ирана не обладать ядерным оружием.

Издание Al Arabiya писало, что соглашение также предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие американских санкций с Ирана и работу над окончательным мирным соглашением в течение 60 дней.

Ранее стало известно о «секретных предложениях» по реализации сделки США и Ирана.

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