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Политика

Военный эксперт рассказал о сроках освобождения Запорожья

Военэксперт Литовкин: Украина потеряет Запорожскую область в ближайшее время
Евгений Биятов/РИА Новости

Начало частичной эвакуации жителей подконтрольного Киеву города Запорожья говорит о том, что Украина смирилась с потерей Запорожской области и этого города. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
 
«Гадать на кофейной гуще не приходится, потому что все зависит от тех сил и средств, которые мы будем применять при освобождении Запорожской области, все будет зависеть от тех сил и средств, которые есть у противника, который обороняет захваченные российские территории. То, что они вывозят население, — это хороший признак по многим параметрам. Во-первых, потому что мирные люди не пострадают от боевых действий, во-вторых, это признак того, что Украина смирилась с тем, что она Запорожскую область потеряет окончательно в ближайшее время», — подчеркнул он.
 
При этом Литовкин отметил, что сегодня принципы ведения боевых действий изменились: сейчас нет фронтальных наступлений, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня наступления ведутся штурмовыми группами в условиях применения беспилотников.
 
Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья, а также населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

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