В России раскрыли, в каком случае Украина нападет на Белоруссию

Украина может начать военную агрессию против Белоруссии, если Киев будет уверен, что некоторые страны НАТО – Польша и государства Балтии – поддержат его. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.



По словам политолога, сейчас украинское руководство не стремится к агрессии против Белоруссии, поскольку это будет означать дополнительный фронт для ВСУ в тысячу километров. При этом, с точки зрения Безпалько, «граница в любой момент может вспыхнуть».



«Например, по всей линии границы могут произойти атаки беспилотными летательными аппаратами в адрес Белоруссии, [ВСУ] могут атаковать Мозырский нефтеперегонный завод, другие важные предприятия. При этом сами войска, люди, боевая техника границу переходить не будут, тогда как граница вспыхнет», — допустил аналитик.



Такой сценарий, отметил Безпалько, возможен в случае, если Киев будет уверен, что агрессия против Белоруссии приведет к «вовлечению в войну стран Балтии, Польши, Германии, Европейского союза».



«Тогда они могут решиться на боевые действия открытого типа и пойти в наступление против Белоруссии», — считает политолог.



До этого президент Александр Лукашенко заявил, что южная граница Белоруссии «пылает как никогда».



«Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо?» — подчеркнул Лукашенко, сам ответив словами «надо».

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска.