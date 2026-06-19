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Политика

В России раскрыли, в каком случае Украина нападет на Белоруссию

Политолог Безпалько: Украина может напасть на Белоруссию, если ее поддержит ЕС
Gleb Garanich/Reuters

Украина может начать военную агрессию против Белоруссии, если Киев будет уверен, что некоторые страны НАТОПольша и государства Балтии – поддержат его. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
 
По словам политолога, сейчас украинское руководство не стремится к агрессии против Белоруссии, поскольку это будет означать дополнительный фронт для ВСУ в тысячу километров. При этом, с точки зрения Безпалько, «граница в любой момент может вспыхнуть».
 
«Например, по всей линии границы могут произойти атаки беспилотными летательными аппаратами в адрес Белоруссии, [ВСУ] могут атаковать Мозырский нефтеперегонный завод, другие важные предприятия. При этом сами войска, люди, боевая техника границу переходить не будут, тогда как граница вспыхнет», — допустил аналитик.
 
Такой сценарий, отметил Безпалько, возможен в случае, если Киев будет уверен, что агрессия против Белоруссии приведет к «вовлечению в войну стран Балтии, Польши, Германии, Европейского союза».
 
«Тогда они могут решиться на боевые действия открытого типа и пойти в наступление против Белоруссии», — считает политолог.
 
До этого президент Александр Лукашенко заявил, что южная граница Белоруссии «пылает как никогда».
 
«Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо?» — подчеркнул Лукашенко, сам ответив словами «надо».

Ранее сообщалось, что пострадавших при атаке в Брянской области готовы принять два медучреждения Минска.

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