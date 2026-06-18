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Политика

Президент Бразилии сообщил об усталости союзников Киева

Президент Лула да Силва: спонсоры Киева ищут выход из конфликта
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после участия в саммите «Большой семерки» (G7) во Франции заявил, что спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решение для урегулирования конфликта. Об этом сообщило на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издание Metrópoles.

По словам бразильского лидера, все знают, что поддерживающие Украину правительства устали, как устали и сами украинцы.

«Все хотят, чтобы это прекратилось», — сказал он.

Лула также пообещал снова поговорить с пятью постоянными членами Совбеза ООН, чтобы найти решение о прекращении огня на Украине.

Тем временем лидеры G7 по итогам саммита во французском Эвиан-ле-Бене договорились усилить военную и энергетическую поддержку Украины. В совместном заявлении говорится о наращивании поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем, перехватчиков и средств большой дальности. Отдельный блок решений касается помощи Киеву перед зимой и новых санкций против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе. Лидеры G7 также заявили о готовности рассмотреть предоставление Украине лицензий для наращивания военного производства.

Ранее на Западе заявили о готовности G7 превратить украинский конфликт в войну в Европе.

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