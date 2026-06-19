Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте унизил президента Украины Владимира Зеленского, не пустив его на общее заседание лидеров стран блока на саммите альянса в Анкаре. Об этом в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его мнению, подобными действиями генсек вызывает вопросы у граждан Украины, которые видят истинное отношение НАТО к стране.

Христофору считает, что после окончания заседания Зеленскому придется просить о дополнительных поставках вооружения и помощи, если кто-то из участников заседания вообще выйдет к нему в коридор.

До этого Рютте заявил, что Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, хотя на полях саммита он будет присутствовать.

По словам старшего преподавателя кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислава Федорова, подобное заявление Рютте отражает позицию президента США, который «не хочет видеть» президента Украины на мероприятии.

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