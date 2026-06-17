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Политика

В России объяснили, почему Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО

Политолог Федоров: Трамп против участия Зеленского на пленарке саммита НАТО
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что украинского лидера Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, отражает позицию президента США Дональда Трампа, который «не хочет видеть» президента Украины на мероприятии. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.

«Украина не является членом НАТО, Украина является получателем значительной помощи от государств НАТО, прежде всего европейских. Европейцы покупают американское оружие и поставляют его на Украину. Скорее всего, Дональд Трамп не хотел видеть Зеленского в числе спикеров саммита НАТО, потому что Украина не вносит ничего в общий бюджет, только получает значительные ресурсы. Это вызывает раздражение у Дональда Трампа», — отметил он.

По словам Федорова, Трамп сейчас недоволен несговорчивостью Зеленского в процессе урегулирования конфликта, что обостряет отношения между двумя политиками.

До этого Рютте заявил, что Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, хотя на полях саммита он будет присутствовать.

Ранее в России оценили сделку США и ЕС о помощи Украине.

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