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Политика

В России оценили сделку США и ЕС о помощи Украине

Политолог Ордуханян: о сделке США и ЕС для помощи Киеву заговорили ради пиара G7
Thibault Camus/Pool/Reuters

Договоренности между Вашингтоном и Брюсселем о помощи Украине в обмен на участие в обеспечении безопасности в Ормузском проливе существуют давно, а заговорили об этом иностранные СМИ только сейчас, чтобы пропиарить итоги саммита G7. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Сделку о помощи Украине между США и ЕС заключать не нужно — она всегда существовала и существует до сих пор. Если кто-то думает, что Америка умыла руки навсегда и не помогала Киеву, то это полнейший бред. Америка продолжала поставлять оружие, разведданные спутниковых группировок. Изменилась только форма, потому что Трамп заставил европейцев больше платить за эту помощь», — пояснил политолог.

Эксперт назвал эту риторику исключительно пиар-ходом европейских политиков, которые хотят показать своим избирателем, что их сборище во Франции на саммит «Большой семерки» прошло не зря.

«Разминирование Ормузского пролива, которое представляется как некая помощь Брюсселя Вашингтону, по доктрине НАТО должны были бы так и так на себя взять европейские военно-морские силы. У американцев тральщиков фактически нет для разминирования — эту функцию всегда выполняли корабли НАТО европейского базирования», — отметил Ордуханян.

Он заключил, что реальная политика Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы остается неизменной, так что не стоит рассчитывать на то, что кто-то на Западе когда-то выступал на стороне Москвы.

Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 договорился с европейскими лидерами о помощи в разминировании Ормузского пролива, а взамен пообещал поддержку Украины.

Ранее в России допустили новые поставки ATACMS Украине после саммита G7.

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