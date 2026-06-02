Великобритания «подзуживает» всю остальную Европу к безоглядной милитаризации и лобовому столкновению с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России», — отметил он.

При этом Гусаров считает, что сами британцы не хотят «лезть в пекло», так как не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями. Однако с помощью «интриг и провокаций» они рассчитывают «накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии» и не допустить разрядки в отношениях России и США, добавил дипломат.

27 мая директор британского агентства электронной разведки (GCHQ) Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении» и отметила, что Москва якобы «наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы».

Директор добавила, что ее ведомство сосредоточено на противодействии якобы существующим угрозам со стороны России, которые Москва, с точки зрения британцев, «использует» для раскола НАТО и чтобы «посеять раздор» на Западе. Отмечается, что эти угрозы якобы включают в себя кибератаки, саботаж, кампании по «дезинформации», направленные на «дестабилизацию экономики и институтов стран», и так далее.

