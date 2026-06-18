Великобритания приготовилась к «мести» России за захват танкера Smyrtos

Великобритания опасается, что Россия может «отомстить» за задержание танкера Smyrtos, который Лондон относит к так называемому российскому «теневому флоту». Об этом газете The Guardian сообщили британские военные источники.

«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски. И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить», — сказал собеседник издания.

По его словам, Британия ожидает ответа России «где угодно по всему миру».

Судовладельцы и капитаны британских танкеров готовы к возможным ответным действиям Москвы, отметили в Торговой палате судоходства Великобритании.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. По его словам, она завершилась успешно и должна стать сигналом для тех, кто якобы способствует продолжению конфликта на Украине. Он назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.