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Политика

Великобритания приготовилась к «мести» России за захват танкера Smyrtos

Guardian: Британия ожидает ответа России на захват нефтяного танкера Smyrtos
The UK Ministry of Defence

Великобритания опасается, что Россия может «отомстить» за задержание танкера Smyrtos, который Лондон относит к так называемому российскому «теневому флоту». Об этом газете The Guardian сообщили британские военные источники.

«Захват Smyrtos планировался длительное время. Пришлось пойти на определенные риски. И теперь ожидается, что Россия попытается отомстить», — сказал собеседник издания.

По его словам, Британия ожидает ответа России «где угодно по всему миру».

Судовладельцы и капитаны британских танкеров готовы к возможным ответным действиям Москвы, отметили в Торговой палате судоходства Великобритании.

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон считает частью «теневого флота» России. Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. По его словам, она завершилась успешно и должна стать сигналом для тех, кто якобы способствует продолжению конфликта на Украине. Он назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.

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