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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Франции оценил действия Израиля в регионе

Макрон: политика Израиля в регионе не соответствует его собственным интересам
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал недопустимыми действия Израиля на палестинских территориях и в Ливане, отметив, что политика израильских властей не соответствует их национальным интересам. Об этом сообщает France 2.

По его словам, действия израильского государства, проводимые в секторе Газа, Западном берегу реки Иордан и на юге Ливана, подпитывает недовольство и насилие со стороны всех народов региона.

Макрон добавил, что после октября 2023 года Израиль добился реальных результатов в сфере безопасности, но одновременно с этим государство боролось не только с террористами, но и необоснованно било по мирным жителям.

До этого президент Франции заявил, что вооруженный конфликт с участием США и Израиля против Ирана нельзя считать завершенным, даже после подписания меморандума между американским и иранским лидерами. В то же время Макрон приветствовал само подписание соглашения, отметив, что оно было достигнуто «спонтанно» и произошло «в последние часы саммита G7».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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