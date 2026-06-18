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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Макрон не верит в завершение войны США и Израиля против Ирана

Макрон: соглашение США и Ирана — важный шаг, но конфликт еще не завершен
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженный конфликт с участием США и Израиля против Ирана нельзя считать завершенным, даже после подписания меморандума между американским и иранским лидерами. Своим мнением политик поделился в эфире телеканала France 2.

«Я не думаю, что можно сказать, что этот конфликт окончательно урегулирован», — ответил он на просьбу журналиста оценить предварительные итоги иранского кризиса.

В то же время Макрон приветствовал само подписание соглашения, отметив, что оно было достигнуто «спонтанно» и произошло «в последние часы саммита G7». По его словам, договор предусматривает прекращение огня, которое затрагивает также Ливан, и восстановление судоходства в Ормузском проливе.

«По истечении 60 дней нам предстоит определить, какие шаги предпринять в отношении ядерной программы и баллистических ракет, и действительно ли Иран стал менее опасным, чем раньше», — добавил он.

Конфликт между США и Ираном, начавшийся 28 февраля, был официально приостановлен в ночь на 18 июня подписанием соответствующего меморандума. Документ обязывает стороны придерживаться принципов суверенитета и невмешательства. Среди прочего, Тегеран пошел на уступку, согласившись на двухмесячный период свободного судоходства в Ормузе.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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