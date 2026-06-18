Иран обеспечит бесплатный проход через Ормузский пролив на 60 дней

Иран 60 дней не будет требовать плату с судов за проход через Ормузский пролив

Иран не будет требовать плату за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности страны, передает Tasnim.

«Согласно Исламабадскому меморандуму, в течение шестидесяти дней с заявителей не будет взиматься никакая плата. Эти расходы покрываются правительством Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

При этом торговые суда, желающие пройти по данному маршруту, должны направлять свои заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

До этого США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ 17 июня подписали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.