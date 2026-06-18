Хаменеи заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США. Об этом он заявил в послании, посвященном меморандуму с США и опубликованном его пресс-службой.

«Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана [Махмуд Пезешкиан] в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», - говорится в послании.

Хаменеи добавил, что в случае, если американская сторона захочет проявить чрезмерные требования, то Пезешкиан не будет с ними соглашаться.

США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ был подписан 17 июня. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Вэнс заявил, что санкции США против Ирана остаются в силе.