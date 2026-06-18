«Своя манера общаться»: президент Мексики оценила публичные заявления Трампа

Людям не стоит обращать внимание на каждое публичное заявление президента США Дональда Трампа. Об этом заявила лидер Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на ее YouTube-канале.

«У Трампа своя манера общаться, не нужно обращать внимание на каждое заявление. <...> Народ Мексики знает, что каждый день мы отдаем все свои силы, вкладываем сердце и душу, делаем все ради народа Мексики», — сказала глава государства.

Шейнбаум добавила, что Трамп «не очень хорошо информирован» в вопросе ситуации в Мексике и мер, принятых правительством страны для противодействия криминальным группировкам.

В мае Шейнбаум провела переговоры с Трампом. По ее словам, между ней и главой Белого дома «состоялся сердечный и прекрасный разговор». Президент Мексики рассказала, что в ближайшее время страну посетит американская делегация для продолжения дискуссий.

Ранее президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране.