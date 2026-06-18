Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Своя манера общаться»: президент Мексики оценила публичные заявления Трампа

Шейнбаум призвала не обращать внимания на каждое публичное заявление Трампа
Chris Jackson/Pool via Reuters

Людям не стоит обращать внимание на каждое публичное заявление президента США Дональда Трампа. Об этом заявила лидер Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на ее YouTube-канале.

«У Трампа своя манера общаться, не нужно обращать внимание на каждое заявление. <...> Народ Мексики знает, что каждый день мы отдаем все свои силы, вкладываем сердце и душу, делаем все ради народа Мексики», — сказала глава государства.

Шейнбаум добавила, что Трамп «не очень хорошо информирован» в вопросе ситуации в Мексике и мер, принятых правительством страны для противодействия криминальным группировкам.

В мае Шейнбаум провела переговоры с Трампом. По ее словам, между ней и главой Белого дома «состоялся сердечный и прекрасный разговор». Президент Мексики рассказала, что в ближайшее время страну посетит американская делегация для продолжения дискуссий.

Ранее президент Мексики оценила возможность военных действий США в своей стране.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!