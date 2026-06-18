Политолог объяснил, зачем Зеленскому реформировать ВСУ

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал планы украинского лидера Владимира Зеленского реформировать ВСУ, в том числе, перевести армию на контрактную основу и привлечь большое количество наемников.

По мнению эксперта, Зеленский пытается улучшить имидж вооруженных сил, поскольку сейчас у них крайне негативный образ — люди буквально шарахаются от военных на улицах.

«Гражданские избегают встреч с вэсэушниками, те сами раздражены политикой Зеленского и его команды. В таких условиях предпринимается попытка перезагрузить ситуацию, улучшить восприятие военной службы. Конечно, ничего из этого не получится. Для реальных изменений нет ни политической воли, ни денег», — сказал Скачко.

Как напоминает The Guardian, недавно Зеленский встретился на Даунинг-стрит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров, уточняют журналисты, президент Украины попросил у своих «европейских друзей» финансовую поддержку для преобразования ВСУ в контрактную армию по европейскому образцу.

Ранее в Раде анонсировали ужесточение мер против уклонистов от мобилизации.