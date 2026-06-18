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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс высказался о реакции Нетаньяху на соглашение США и Ирана

Вэнс заявил, что не знает о злости Нетаньяху из-за соглашения США и Ирана
Julia Nikhinson/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не располагает информацией о предполагаемой резкой реакции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на американо-иранское соглашение. Об этом пишет РИА Новости.

«Это не отражает мои разговоры с ним, но, возможно, он говорит кому-то другому то, что не говорит мне», — отметил Вэнс в ходе брифинга, комментируя публикации СМИ о том, что Нетаньяху якобы был взбешен сделкой и вступил в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Вэнса, президент Трамп рассчитывает, что все союзники США — и израильтяне, и арабы в регионе — объединят усилия для завершения этой сделки.

«Однако меня беспокоит, что некоторые в окружении Биби выступают против соглашения и лично критикуют президента США», — добавил вице-президент.

Он также подчеркнул, что Трамп — единственный мировой лидер, который сегодня проявляет симпатию к Израилю. И он возглавляет мировую сверхдержаву, отметил политик.

Как сообщал Sky News, попытки Трампа положить конец иранскому конфликту могут серьезно пошатнуть союз с Нетаньяху и создать трещину в отношениях двух политиков.

Ранее Трамп рассказал о реакции Нетаньяху на сделку между США и Ираном.

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