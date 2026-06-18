Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Каллас признала участие ЕС в конфликте на Украине

Каллас: ЕС пытается синхронизировать с Киевом усилия по противостоянию с Россией
Yves Herman/Reuters

Евросоюз полностью на стороне Украины, а также у него есть собственные интересы безопасности. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Евродипломат подтвердила, что ЕС поставляет и оплачивает оружие для Украины, а также наполняет бюджет страны и пытается синхронизировать с Киевом усилия по противостоянию с Россией. По ее словам, по этой причине ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. Каллас также добавила, что Евросоюз обсуждает требования по ключевым интересам, которые попытается выдвинуть России в случае переговоров.

До этого Каллас выступила против кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как переговорщика в мирном процессе по Украине. По ее словам, было бы неразумно давать России право назначать переговорщика от имени Евросоюза.

Ранее политолог заявил о «тектонических движениях» после одного высказывания Путина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!