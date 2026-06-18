Каллас признала участие ЕС в конфликте на Украине

Евросоюз полностью на стороне Украины, а также у него есть собственные интересы безопасности. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Евродипломат подтвердила, что ЕС поставляет и оплачивает оружие для Украины, а также наполняет бюджет страны и пытается синхронизировать с Киевом усилия по противостоянию с Россией. По ее словам, по этой причине ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. Каллас также добавила, что Евросоюз обсуждает требования по ключевым интересам, которые попытается выдвинуть России в случае переговоров.

До этого Каллас выступила против кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера как переговорщика в мирном процессе по Украине. По ее словам, было бы неразумно давать России право назначать переговорщика от имени Евросоюза.

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