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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс высказался о дате торжественной церемонии подписания сделки США и Ирана

Вэнс: церемония подписания сделки США и Ирана, скорее всего, пройдет 20-21 июня
Alyssa Pointer/Reuters

Ожидается, что в выходные в Швейцарии пройдет торжественная церемония подписания соглашения о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

«Наш план заключается в том, чтобы ехать в Швейцарию. Не знаю, когда именно. Предполагаю, что это может произойти в эти выходные», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Когда его спросили о возможности проведения церемонии уже в пятницу, 19 июня, он подтвердил, что это возможно, однако отметил, что многое зависит от иранской делегации.

17 июня президенты США и Ирана скрепили подписями временное соглашение, направленное на деэскалацию конфликта и подготовку к будущему дипломатическому диалогу. Несмотря на достигнутые договоренности, американский лидер поспешил уточнить, что возможность возобновления силовых акций со стороны США остается в силе.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что меморандум в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.

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