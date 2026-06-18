В МИД назвали заявления Киева неприемлемыми для начала переговоров

Формат заявлений Киева об урегулировании украинского конфликта является неприемлемым для начала переговоров. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил газете «Известия».

Дипломат отметил, что с украинской стороны есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Киев заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала каких-либо переговоров.

По словам Мирошника, продолжение переговоров по урегулированию при посредничестве Вашингтона вполне возможно, но об этом следует достичь отдельной договоренности. Но, подчеркнул посол, никаких особо желания властей Украины вести диалог именно таким образом в России не видят.

17 июня глава МИД Украины Андрей Сибига призвал применить «рычаги воздействия» для склонения России к переговорам.

Ранее Зеленский поделился деталями переговоров с лидерами «Большой семерки».