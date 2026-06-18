Вэнс раскрыл, как Израиль должен относиться к мирному процессу между США и Ираном

Израиль должен уважительно относиться к мирному процессу в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА Новости.

«Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», — подчеркнул политик.

До этого США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ 17 июня подписали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее сенатор Кэссиди назвал огромной внешнеполитической ошибкой сделку США с Ираном.