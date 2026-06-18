Вэнс заявил о начале периода согласования окончательной сделки США и Ирана

Двухмесячный срок, отведенный на согласование итоговых договоренностей между Ираном и США, начался 18 июня. Об этом на брифинге в Белом доме заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

«Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня», — отметил он, комментируя подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец конфликту.

По словам Вэнса, Соединенные Штаты рассчитывают, что в окончательном соглашении иранская сторона возьмет на себя обязательство не разрабатывать ракеты, способные представлять серьезную угрозу для глобальной безопасности.

17 июня стороны заключили временный меморандум, который должен обеспечить прекращение военных действий и открыть путь к следующему раунду переговоров. Документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Сразу после объявления о договоренности глава Белого дома заявил, что не исключает возобновления ударов.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что меморандум в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.