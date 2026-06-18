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Политика

Вэнс рассказал, чего лишился Запад после распада СССР

Вэнс: Запад утратил христианские основы своей культуры после распада СССР
acquelyn Martin/Pool/Reuters

После окончания Второй мировой войны и распада Советского Союза страны Запада утратили христианские основы своей культуры и цивилизации. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей новой книге, передает РИА Новости.

«За последовавшие десятилетия, и особенно в годы после распада Советского Союза, мы утратили нечто священное. Вера отступила из общественной жизни как в Северной Америке, так и в Европе. И по мере того как это наследие слабело, Запад не просто стал более «нейтральным», он забыл, за что боролся», — написал Вэнс.

По мнению американского вице-президента, Запад заменил в своей духовной жизни христианство на секулярный либерализм. В нем сохранили идею о правах человека, однако отбросили «религиозную основу, придававшую им смысл».

До этого экс-министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что христианство становится самой преследуемой религией в мире, ООН должна стать единым фронтом против гонений на религиозные сообщества. По его словам, христиане в современном мире подвергаются нападениям террористических организаций, воздействию экстремистской идеологии и намеренной агрессивной секуляризации.

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