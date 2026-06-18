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Политика

Захарова назвала невообразимым обучение армян воевать против России

Захарова: учения с НАТО нацелены на обучение армян воевать против России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Когда-то невозможно было представить, что армян будут тренировать воевать против России, однако такая задача стоит за совместными учениями Еревана с НАТО. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», — указала дипломат.

Захарова добавила, что в РФ проживает множество этнических армян, которые не будут «делить сердце напополам», а Россию и Армению считают общим историко-культурным пространством.

До этого сообщалось, что в Армении начались учения Eagle Partner-2026 с участием военных из Франции, Греции и США. В военном мероприятии принимают участие участие 250 военнослужащих из миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, 58 человек из сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас, 24 французских военных и 11 бойцов ВС Греции.

В ходе учений пройдут мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач, целью указывают повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

Ранее Сергей Лавров уличил Армению в наращивании сотрудничества с НАТО

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