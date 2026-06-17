Инерфакс: в Армении начались учения с военными из Франции, Греции и США

В Армении начались учения Eagle Partner-2026 с участием военных из Франции, Греции и США. Об этом сообщает «Интерфакс».

В учениях принимают участие 250 военнослужащих из миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, 58 человек из сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас, 24 французских военных и 11 бойцов ВС Греции.

В ходе учений пройдут мероприятия по подготовке и выполнению миротворческих задач, целью указывают повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

Впервые учения Eagle Partner с участием США прошли в Армении в сентябре 2023 года, в последний раз — в августе 2025 года.

Накануне военный эксперт Иван Коновалов объяснил проведение Eagle Partner-2026 в Армении попыткой официального Еревана еще раз продемонстрировать свою ориентацию на Запад. По его мнению, учения на фоне политико-экономической ориентации властей Армении на Запад носят провокационный характер по отношению к России.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.