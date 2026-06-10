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Политика

Лавров уличил Армению в наращивании сотрудничества с НАТО

Лавров: Армения активно наращивает сотрудничество с НАТО
David Mdzinarishvili/Reuters

Армения системно наращивает взаимодействие с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Армения формально остается в ОДКБ, но фактически не участвует в работе организации. По его словам, представители страны не появляются на мероприятиях.

«Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами — членами НАТО. Идут военные учения, закупаются продукции военного назначения, идет обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Европейским союзом, который превращается в милитаризованную структуру», — подчеркнул дипломат.

В марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявлял, что НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном и Арменией. Он указывал, что в прошлом году НАТО приветствовало существенный прогресс в достижении мира между Баку и Ереваном.

Ранее премьер-министр Армении оценил важность партнерства с НАТО.

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