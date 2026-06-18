Путин ответил То Ламу на поздравление по случаю Дня России

Путин передал То Ламу слова признательности за поздравление по случаю Дня России

В рамках саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, президент Российской Федерации Владимир Путин попросил премьер-министра Вьетнама Ле Минь Хынга передать президенту страны То Ламу слова признательности за поздравление с Днем России. Об этом пишет РИА Новости..

«Получил его поздравительное послание по случаю Дня России и просил бы передать слова искренней признательности», – отметил Владимир Путин.

В свою очередь, вьетнамский премьер-министр Ле Минь Хынг передал Владимиру Путину официальное приглашение посетить Вьетнам.

Глава российского государства подчеркнул, что Вьетнам является давним и проверенным союзником Москвы. По данным российского лидера, объем взаимной торговли между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысил ^6 млрд, и эта положительная динамика сохраняется в 2026 году.

Основанная в 1967 году АСЕАН объединяет 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как отмечал Владимир Путин, это объединение стало одним из главных экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Путин посоветовал участникам саммита АСЕАН задержаться на празднование Сабантуя.