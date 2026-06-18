Путин назвал Вьетнам надежным партнером и союзником России

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. Глава российского государства назвал Вьетнам давним и надежным союзником Москвы, пишет РИА Новости.

«Вьетнам – это наш давний и надежный партнер, и не только партнер, но и союзник. Российско-вьетнамские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи», — подчеркнул президент РФ в ходе саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани.

По словам российского лидера, по итогам 2025 года объем взаимной торговли между РФ и Вьетнамом перешагнул отметку в $6 млрд, в 2026 году эта позитивная тенденция сохраняется.

Мероприятие приурочено к 35-летию дипломатических отношений Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Масштабный форум развернулся в столице Татарстана с 17 по 19 июня. В среду, в рамках деловой программы, стартовал форум «Россия — АСЕАН»

Основанная в 1967 году АСЕАН сегодня объединяет 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как неоднократно отмечал Владимир Путин, это объединение стало одним из ключевых экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона, куда, по его словам, уже давно сместился фокус глобального развития.

Ранее Путин посоветовал участникам саммита АСЕАН задержаться на празднование Сабантуя.