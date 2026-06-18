Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме допустили визит американских парламентариев в Россию осенью

Володин: американские парламентарии могут осенью приехать в Россию
Владимир Федоренко/РИА Новости

Этой осенью в Россию могут приехать американские парламентарии. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши [американские] коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть», — сказал спикер.

3 июня первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что конгрессмены США могут посетить Россию после выборов в конгресс в ноябре. Депутат добавила, что американским парламентариям необходимо выбрать полноценную команду для поездки в РФ.

В мае политолог-американист Малек Дудаков заявил, что с высокой долей вероятности демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах, что создаст серьезные проблемы для действующего президента США.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к возможному поражению на промежуточных выборах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!