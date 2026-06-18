В Совфеде заявили о безумии Киева после массового налета на Москву

В Киеве потеряли здравый смысл, чувство реальности и чувство меры. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя массивный налет на Москву.

По его словам, общее впечатление такое, что «киевский режим обезумел». Для этого есть много причин, но главная – твердая поддержка со стороны Евросоюза и НАТО, указал сенатор. Он предположил, что Украину подталкивают или не останавливают».

Власти в Киеве потеряли здравый смысл, что «грозит серьезными последствиями для международной стабильности и, самое главное, серьезными последствиями для самой Украины», констатировал Карасин.

«Люди потеряли чувство реальности и меры. Это чрезвычайно опасно. Мы терпеть этого не будем и будем принимать адекватные меры защиты и противодействия этому и на международной арене, и в военном ключе», — сказал он.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьёз», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.