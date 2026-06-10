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Выборы в Армении — 2026
Политика

Лавров пригрозил Армении исключением из ОДКБ

Лавров заявил о вероятном исключении Армении из ОДКБ из-за долгов
Сергей Гунеев/РИА Новости

Главы внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили возможность применения положений устава организации в связи с задолженностью Армении по обязательным взносам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

По словам главы российского МИД, задолженность Армении перед бюджетом организации сохраняется уже более двух лет. Лавров отметил, что эта ситуация предусмотрена уставом ОДКБ. В связи с этим участники встречи договорились изучить возможность задействования соответствующей статьи документа.

Министр подчеркнул, что вопрос задолженности Армении был рассмотрен на состоявшемся заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

До этого премьер Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернется к участию в работе ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из нее.

Политолог Геворг Мирзаян отметил, что Армения не в состоянии обеспечить свою национальную безопасность без членства в ОДКБ. Он назвал позицию Еревана «хитрой», поскольку он не выходит из ОДКБ, но и не исполняет обязательств.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.

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