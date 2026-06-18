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Политика

Американист объяснил, зачем Трамп предложил России и Китаю сократить ядерный арсенал

Ордуханян: США предложили ядерную сделку РФ, чтобы отвлечь мир от фиаско в Иране  
Evelyn Hockstein/Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа заключить сделку с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов было сделано для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от «полного фиаско» Штатов на Ближнем Востоке. Россия не заинтересована в таком предложении. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
 
«Делается для это того, чтобы отвести внимание мировой общественности от событий, которые происходят на Ближнем Востоке, где полное фиаско Америки», — сказал американист.
 
По словам Ордуханяна, Россия вряд ли согласится на соответствующее предложение Дональда Трампа, поскольку американцы «глупость предлагают».
 
Политолог также указал на то, что Соединенные Штаты отстают от России с точки зрения развития ядерного потенциала.
 
«По разным оценкам, 80–90% наших нынешних ядерных сил являются новыми. Это касается подводных лодок, стратегических ракет.... Триада обновлена. Что в Америке сейчас? За последние 15–20 лет они ввели [в эксплуатацию] две атомные подводные лодки, а их основной стратегической ракете Minuteman III 50–60 лет», — отметил Ордуханян.
 
Трамп 17 июня на пресс-конференции на полях саммита G7 во Франции заявил, что США заинтересованы в заключении сделки с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

Ранее сообщалось, что США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.
 

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