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Политика

Зеленский анонсировал «важное событие» по совместной антибаллистической системе

Зеленский анонсировал важное событие по общей с ЕС антибаллистической системе
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «очень важное событие» на пути к созданию совместной с Европой антибаллистической системы. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, одной из тем предстоящего заседания в формате «Рамштайн» станет обсуждение «нашей европейской антибаллистической системы».

«Вы знаете, инициировала это направление Украина. Для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями, с их советниками по нацбезопасности, с их лидерами. И сегодня у нас должно быть очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что им нужно – для того, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе», – сказал Зеленский.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара ВС РФ по Киеву призвал европейских партнеров работать над противобаллистистической обороной континента.

Ранее глава МО Украины анонсировал появление собственной баллистической ракеты для ударов по РФ.

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