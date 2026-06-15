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Политика

Глава МИД Украины обратился к Европе с одним призывом после удара ВС РФ

Глава МИД Украины Сибига призвал создать европейский противобаллистический щит
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара ВС РФ по Киеву призвал европейских партнеров работать над противобаллистистической обороной континента. Об этом пишет «Европейская правда».

Выступая перед министрами стран Евросоюза в онлайн-формате во время заседания Совета ЕС, Сибига заявил, что противобаллистическая оборона должна стать общим делом всей Европы. Глава МИД Украины также призвал партнеров найти любые возможности, чтобы обеспечить Украину этими средствами.

«Стратегически нам нужен европейский противобаллистический щит. Речь идет о безопасности Европы и ее стратегической автономии», — сказал он.

15 июня в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты Украины. Атаке также подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования. В ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты, все назначенные объекты уничтожены.

Ранее Европе дали совет в отношении России.

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