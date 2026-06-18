Фон дер Ляйен захотела ограничить въезд украинцев в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет ограничить прием беженцев с территории Украины в ЕС, пересмотрев упрощенные правила въезда. Об этом говорится в ее письме главам стран Евросоюза, сообщает Der Spiegel.

В письме сообщается, что ЕК предложит продлить временную защиту, однако она будет ограничена, чтобы не подорвать способность Украины «защитить себя».

«Это можно истолковать как указание на то, что в частности, будет затруднен въезд мужчин призывного возраста. Фон дер Лейен не предоставила никаких подробностей планируемого предложения», — говорится в тексте.

До этого сообщалось, что главы МВД стран — членов Европейского союза обсудили на встрече в Люксембурге возможность отмены временной защиты для мужчин-граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Германия и Польша, где проживают наибольшее число граждан Украины с начала СВО, требуют лишить украинских мужчин призывного возраста статуса, который позволяет законно проживать и работать в странах Евросоюза.

Ранее в ЕС раскрыли, что ждет беженцев с Украины после истечения директивы о временной защите.