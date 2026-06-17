В ЕС раскрыли, что ждет беженцев с Украины после истечения директивы о временной защите

Европейская комиссия решит судьбу беженцев с Украины на основе нового предложения о временной защите, которое определит правила с марта 2027 года. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Элетра ди Масса.

Как напоминает издание, в 2022 году Евросоюз ввел в действие директиву о временной защите. Она должна была действовать всего год, но ее сроки продлевались, и в последний раз – до марта 2027 года.

По истечении этой даты планируются изменения, и Еврокомиссия активно обсуждает этот вопрос, говорится в тексте.

«Теперь Комиссия подготовит предложение о защите беженцев из Украины с марта 2027 года. Затем Совет ЕС примет решение на основе этого предложения», — заявили в ЕК.

До этого сообщалось, что главы МВД стран — членов Европейского союза обсудили на встрече в Люксембурге возможность отмены временной защиты для мужчин-граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Германия и Польша, где проживают наибольшее число граждан Украины с начала СВО, требуют лишить украинских мужчин призывного возраста статуса, который позволяет законно проживать и работать в странах Евросоюза.

Ранее Буданов призвал изменить «бесчеловечное отношение» к украинцам при мобилизации.