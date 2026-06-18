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Политика

Львова-Белова рассказала о ситуации с возвращением детей на Украину

Львова-Белова: атаки БПЛА по РФ не позволяет вернуть на Украину к семьям 4 детей
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Частые атаки украинских беспилотников на территорию России пока не позволяют провести акцию по воссоединению с семьями на Украине четверых детей, на которых готовы документы. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По его словам, акция по передаче детей планировалась на наконец июня, однако сейчас сложно понять, сколько времени это еще займет, поскольку нельзя рисковать безопасностью детей.

Львова-Белова уточнила, что надеется на стабилизацию ситуации, после чего четверо детей воссоединятся со своими семьями на Украине. В Россию возвращение несовершеннолетних пока в ближайшее время не планируется.

До этого сообщалось, что результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области пострадали пятеро детей и четверо взрослых. В салоне автобуса находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Львова-Белова сообщила представителю ООН о преступлениях Украины против детей.

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