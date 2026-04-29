Омбудсмен рассказала представителю ООН о преступлениях Украины против детей РФ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова провела встречу со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье, в ходе которой рассказала о преступлениях Украины в отношении российских детей. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале на платформе Max.

В числе преступлений, о которых рассказала Львова-Белова, расправы над несовершеннолетними, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, полное или частичное разрушение объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, а также образовательных и медицинских организаций и учреждений.

В начале апреля Львова-Белова сообщила, что в ближайшее время семь детей из шести семей воссоединятся со своими близкими на Украине и в других странах. Омбудсмен рассказала, что у всех детей разные ситуации. Так, трое несовершеннолетних выразили желание вернуться к родителям на Украину, туда же едет еще один ребенок, где над ним оформила опекунство сестра. Еще двоих братьев ждет сестра в Германии, другой ребенок хочет уехать в Польшу к маме. Еще один мальчик не смог ужиться с отцом, его заберет во Францию мама.

Ранее Путин назначил омбудсмена Львову-Белову председателем Фонда защиты детей.