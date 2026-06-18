Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

На саммите G7 Макрон и Мерц перепутали своих жен

Stern.de: Макрон и Мерц перепутали жен из-за похожей одежды
Michel Euler/AP

Во время совместной фотосессии перед саммитом «Большой семерки» (G7) президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на несколько секунд перепутали своих супруг. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.de.

По данным издания, причиной неловкой ситуации могли стать похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц. На опубликованном видео видно, как Макрон берет за руку свою жену, стоявшую рядом с Мерцем, и подводит ее к себе. Затем Шарлотта Мерц заняла освободившееся место, после чего лидеры вместе с супругами продолжили позировать.

До этого эксперт по этикету Татьяна Баранова оценила рукопожатие президента США и Брижит Макрон. По ее словам, супруге французского лидера было некомфортно от затянувшегося приветствия. Баранова отметила, что в данном случае инициатива была односторонней, Брижит несколько раз безуспешно пыталась освободить руку. Эксперт добавила, что американский лидер часто нарушает этикет, притягивая собеседника к себе. Это, отмечает Баранова, может быть его личной особенностью или попыткой доминирования.

Ранее журналистка рассказала об итогах расследования половой принадлежности жены Макрона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!