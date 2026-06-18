На саммите G7 Макрон и Мерц перепутали своих жен

Во время совместной фотосессии перед саммитом «Большой семерки» (G7) президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на несколько секунд перепутали своих супруг. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.de.

По данным издания, причиной неловкой ситуации могли стать похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц. На опубликованном видео видно, как Макрон берет за руку свою жену, стоявшую рядом с Мерцем, и подводит ее к себе. Затем Шарлотта Мерц заняла освободившееся место, после чего лидеры вместе с супругами продолжили позировать.

До этого эксперт по этикету Татьяна Баранова оценила рукопожатие президента США и Брижит Макрон. По ее словам, супруге французского лидера было некомфортно от затянувшегося приветствия. Баранова отметила, что в данном случае инициатива была односторонней, Брижит несколько раз безуспешно пыталась освободить руку. Эксперт добавила, что американский лидер часто нарушает этикет, притягивая собеседника к себе. Это, отмечает Баранова, может быть его личной особенностью или попыткой доминирования.

Ранее журналистка рассказала об итогах расследования половой принадлежности жены Макрона.