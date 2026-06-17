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Политика

«Попытка доминирования»: специалист по этикету — о рукопожатии Трампа и Брижит Макрон

Эксперт по этикету Баранова: Брижит Макрон было некомфортно при рукопожатии с Трампом
Christian Hartmann/Reuters

Супруге президента Франции Брижит Макрон было некомфортно во время «доминирующего» рукопожатия американского лидера Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по бизнес-этикету Татьяна Баранова, отметив, что такое приветствие не пошло на пользу их межличностным отношениям.

«Хотя с точки зрения этикета нет жесткого правила, как долго может длиться рукопожатие, все же становится очевидным, когда этот жест затягивается. И хорошо, если обе стороны ему рады, но кажется, что в данном случае эта инициатива была явно односторонней. В дипломатической среде, как правило, участники коммуникации стараются не создавать неловкости публично, в данном случае довольно очевидно, что госпоже Макрон такой формат рукопожатия был не слишком комфортен — очевидно, что она несколько раз безуспешно мягко пыталась освободить руку. Подобные ситуации явно не идут на пользу ни выстраиванию эффективного комфортного общения, ни укреплению межличностных коммуникаций», — сказала она.

Специалист уточнила, что Трамп нередко нарушает этикет, притягивая к себе собеседника за руку, однако это может быть его личной особенностью.

«Нередко такое поведение трактуется как попытка доминирования, демонстрация некоего превосходства. При этом господин Трамп известен еще и тем, что его рукопожатия бывают не только затяжными, но и включающими попытку притянуть собеседника на себя. Это тоже считается нарушением делового этикета. Однако здесь важно помнить, что такой стиль поведения присущ президенту США, возможно, это можно отнести к его личным особенностям и не связывать напрямую с конкретной ситуацией», — добавила она.

16 июня в СМИ появилось видео встречи Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и его жены Брижит на полях саммита «Большой семерки» (G7). Американский президент решил горячо поприветствовать первую леди Франции в своей манере — он сжал ее руку и тянул в свою сторону, не отпуская более десяти секунд. На распространенных кадрах четко видно, как госпожа Макрон пытается убрать руку, однако Трамп крепко удерживает ее.

Аналогичная ситуация произошла между Трампом и самим Макроном в октябре прошлого года, на саммите по прекращению войны в Газе, который проходил в Египте. Рукопожатие политиков продолжалось несколько секунд, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги.

Саммит G7 проходит 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен (Эвиан) на берегу Женевского озера.

Ранее в сети завирусилось видео пробежки Макрона со своей охраной.

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