Журналистка рассказала об итогах расследования половой принадлежности жены Макрона

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила ТАСС, что у нее есть доказательства, что жена президента Франции Эммануэля Макрона — мужчина. Она уточнила, что это был школьный учитель французского лидера.

«Расследование уже завершено: не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина», — сказала Оуэнс.

Журналистка также указала на абсурдность ситуации с судом. По ее словам, Брижит подала на нее в суд не за то, что та назвала ее мужчиной. Оуэнс отметила, что жену Макрона возмутил тот факт, что журналистка назвала ее воровкой из-за кражи документов сестры или брата.

«Она утверждает, что я назвала ее воровкой, но не мужчиной. Это полное сумасшествие», — отметила собеседница агентства.

В июле прошлого года Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной. Иск Макронов на 218 страницах был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс заявляла, что французский президент и его жена — кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».

В иске отмечается, что Оуэнс отказывалась опровергнуть клевету в адрес Макронов, мало того, она систематически подтверждала ее. Поэтому обращение в суд стало для президента Франции и его супруги единственным возможным способом отстоять свою честь и достоинство.

В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс сообщила о намерении добиваться независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон.

Ранее «Газета.Ru» публиковала биографию первой леди Франции Брижит Макрон.

 
