Украине пообещали новые системы ПВО. Какие еще решения приняли лидеры G7?

Лидеры G7 по итогам саммита во французском Эвиан-ле-Бене договорились усилить военную и энергетическую поддержку Украины. Киеву пообещали новые поставки средств ПВО, перехватчиков и дальнобойных средств. Отдельно страны «Большой семерки» заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе.

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) по итогам саммита во французском Эвиан-ле-Бене договорились увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности.

В совместном заявлении G7 также говорится о готовности рассмотреть предоставление Киеву лицензий, которые позволят нарастить военное производство. Отдельный блок решений касается помощи Украине перед зимой и новых санкций против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе.

В заявлении лидеров G7 говорится, что страны «Большой семерки» «остаются едины в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности». Отдельно в документе упоминаются атаки на критическую инфраструктуру и объекты культурного наследия, а также необходимость усилить защиту украинской территории.

ПВО стало главным решением саммита

В практической части лидеры G7 договорились увеличить поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков. В том же пункте заявления говорится о средствах большой дальности. Какие именно системы и в какие сроки могут быть переданы Киеву, в документе не уточняется.

Офис президента Украины сообщил, что на встрече в Эвиан-ле-Бене Владимир Зеленский обсуждал с лидерами G7 потребности Украины в противовоздушной обороне. По данным украинской стороны, страны «Большой семерки» будут работать над усилением защиты Украины.

Отдельно Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность получения лицензий на производство соответствующих противоракетных систем и ракет. Тема лицензий стала одним из отдельных пунктов заявления G7. Лидеры стран «Большой семерки» заявили, что готовы рассмотреть возможность распространить на Украину льготы по лицензиям, чтобы увеличить украинское военное производство.

Украине помогут пережить следующую зиму

Помимо военной поддержки, лидеры G7 отдельно указали на значение энергетической устойчивости Украины. В совместном заявлении говорится, что страны «Большой семерки» согласились оказать дополнительную поддержку, чтобы помочь Украине зимой.

Этот пункт связан с запросами украинских властей, говорится в документе. Конкретные объемы помощи в заявлении G7 не раскрываются, однако отдельные страны уже объявляли о собственных мерах в энергетической сфере.

Правительство Великобритании сообщило, что Лондон поддержит энергетическую безопасность Украины, в том числе через сделку по поставкам обогащенного урана для украинской атомной энергетики. В публикации британского кабмина говорится, что речь идет о поддержке устойчивости Украины и ее способности противостоять ударам по энергетической инфраструктуре.

Санкции против России усилят

Отдельная часть заявления G7 посвящена давлению на российскую экономику. Лидеры стран «Большой семерки» заявили о намерении усилить санкции, в том числе против нефтегазового сектора России. В документе говорится, что участники саммита считают нынешний момент подходящим для дополнительных мер, поскольку Трамп заключил поддержанное G7 соглашение, связанное с возобновлением судоходства через Ормузский пролив.

На саммите обсуждались дополнительные санкции против нефтяного экспорта России, банковского сектора и военного производства. По словам украинского президента, такие меры должны усилить давление на Москву.

По данным Associated Press, США могут вскоре вернуть ограничения против поставок российской нефти. Трамп заявил на саммите, что Вашингтон сможет сделать это после возобновления нефтяных потоков через Ормузский пролив.