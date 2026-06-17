JW: участники саммита G7 могут превратить конфликт на Украине в войну в Европе

Участники саммита «Большой семерки» (G7) во Франции своими действиями могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Об этом пишет Junge Welt (JW).

«G7 на пути к тому, чтобы превратить конфликт в сокрушительное столкновение. Перефразируя Брехта, руки тех, кто публично готовит это, должны быть сломаны», — говорится в материале.

По словам автора, из высказываний политиков, прозвучавших в ходе саммита, не следует, что был проведен хоть сколько-нибудь серьезный анализ российской позиции, не говоря уже о стремлении к переговорам.

«Тон ультимативен <...>: у России не может быть никаких интересов в сфере безопасности — только «у нас», — сказано в статье.

Издание подчеркивает, что украинский конфликт в любой момент может перерасти в более масштабное европейское противостояние, которого следует избегать.

До этого стало известно, что страны G7 планируют наращивать поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем, перехватчиков и вооружений большой дальности. Кроме того, «Большая семерка» готова рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий, которые позволят увеличить объем собственного военного производства.

Ранее лидеры G7 договорились усилить санкции против России в сфере энергетики.