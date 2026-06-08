Стало известно, как российские бойцы используют Зеленского для победы в СВО

Российские военные для того, чтобы побудить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться, включают громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом ТАСС рассказал замкомандира полка по военно-политической работе с позывным «Нерпа».

Собеседник агентства отметил, что важной составляющей боевых действий являются мероприятия, направленные на психологическое воздействие на противника. Бойцы российской армии распространяют агитационные листовки, активно применяют громкоговорители с целью донести до украинских военных бесполезность их действий и побудить сдаться в плен.

«Мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — сказал «Нерпа».

До этого российские десантники поздравили украинских военных с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, бойцы с помощью дронов доставили на позиции ВСУ листовки. Они содержали поздравительный текст и напоминание об общем историческом прошлом. В частности, в обращении к украинским военнослужащим говорилось: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой». Украинским солдатам ясно дали понять, что единственный способом сохранить жизнь на данный момент остается сдача в плен.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.