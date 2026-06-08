Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Стало известно, как российские бойцы используют Зеленского для победы в СВО

ТАСС: бойцы РФ призывают ВСУ сдаться с помощью невыполненных обещаний Зеленского
Liesa Johannssen/Reuters

Российские военные для того, чтобы побудить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться, включают громкоговорители, через которые звучат невыполненные обещания украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом ТАСС рассказал замкомандира полка по военно-политической работе с позывным «Нерпа».

Собеседник агентства отметил, что важной составляющей боевых действий являются мероприятия, направленные на психологическое воздействие на противника. Бойцы российской армии распространяют агитационные листовки, активно применяют громкоговорители с целью донести до украинских военных бесполезность их действий и побудить сдаться в плен.

«Мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться. Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — сказал «Нерпа».

До этого российские десантники поздравили украинских военных с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, бойцы с помощью дронов доставили на позиции ВСУ листовки. Они содержали поздравительный текст и напоминание об общем историческом прошлом. В частности, в обращении к украинским военнослужащим говорилось: «Наши деды рука об руку освобождали Украину от фашистских захватчиков. Нынешнее киевское руководство вводит тебя в заблуждение. Прекрати уничтожать себя! Сложи оружие и возвращайся домой». Украинским солдатам ясно дали понять, что единственный способом сохранить жизнь на данный момент остается сдача в плен.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!