Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил. Об этом пишет РИА Новости.

«Я объявляю о процессе консолидации оппозиционных сил», — сказал он журналистам.

17 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиционным силам выйти на улицы и совершить революцию. Он отметил, что на посту председателя правительства намерен «адресно уничтожать» своих политических оппонентов, в том числе Карапетяна.

До этого он заявил, что прошедшие в парламент оппозиционные силы попали туда незаконно.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Таким образом, туда войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%).

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.