Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«В ближайшее время»: Дмитриев анонсировал визит делегации США в Россию

Дмитриев: делегация США посетит Россию в ближайшее время
Александр Вильф/РИА Новости

Визит американской делегации в Россию ожидается в «ближайшее время». Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа... Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время», — сказал он.

По словам Дмитриева, Британию и Евросоюз бесит, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается. Он отметил, что Лондон и Брюссель прикладывают «титанические усилия», чтобы не допустить российско-американских контактов. Поэтому важно сохранять этот диалог, несмотря на попытки Европы и Украины сорвать его, добавил глава РФПИ.

14 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием». В Кремле отметили, что беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин не скрывал своего уважения к бойцовским качествам Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Ушаков отметил, что Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Ранее Трамп заявил о желании Путина и Зеленского что-то сделать для завершения конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!