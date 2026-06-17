«В ближайшее время»: Дмитриев анонсировал визит делегации США в Россию

Визит американской делегации в Россию ожидается в «ближайшее время». Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа... Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время», — сказал он.

По словам Дмитриева, Британию и Евросоюз бесит, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается. Он отметил, что Лондон и Брюссель прикладывают «титанические усилия», чтобы не допустить российско-американских контактов. Поэтому важно сохранять этот диалог, несмотря на попытки Европы и Украины сорвать его, добавил глава РФПИ.

14 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием». В Кремле отметили, что беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин не скрывал своего уважения к бойцовским качествам Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Ушаков отметил, что Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем.

Ранее Трамп заявил о желании Путина и Зеленского что-то сделать для завершения конфликта.