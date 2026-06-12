Армянская оппозиция дала шанс Центризбиркому «исправить свои грехи»

Оппозиционный блок «Сильная Армения» предложил провести в стране новые парламентские выборы или назначить второй тур. Об этом сообщил лидер блока, предприниматель Самвел Карапетян во время беседы с журналистами, передает «Интерфакс».

«Мы сделаем все для отстранения [премьер-министра Никола] Пашиняна от власти законным путем», — сказал Карапетян.

По его словам, «Сильная Армения» уже обратились в Центризбирком, чтобы они «исправили свои грехи». Если требование будет проигнорировано, то блок пойдет в Конституционный суд.

«Мы предлагаем два условия: организовать новые выборы или назначить второй тур», — отметил Карапетян.

Он также не исключил «уличной борьбы» в случае, если это окажется наиболее быстрым путем.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее Памфилова словами «давайте честно скажем» высказалась о выборах в Армении.