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Политика

В новых регионах России проведут выборы в Госдуму

ЦИК назначил проведение выборов в Госдуму в новых регионах России
Варвара Гертье/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России назначила проведение выборов в Госдуму на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

«Решение принято», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что решение было принято после консультаций с Минобороны, ФСБ и главами регионов. По итогам мероприятий все стороны посчитали, что проведение выборов на этих территориях возможно.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Документ вступил в силу в день его официального опубликования.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов. В ходе процедуры планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков, сообщила Памфилова.

Ранее в Госдуме рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.

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