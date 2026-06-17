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Политика

Министр обороны Украины пожаловался на засилье коррупционеров в ведомстве

Глава МО Украины Федоров: в Минобороны работали кланы коррупционеров
Andrii Nesterenko/Reuters

В Минобороны Украины сформировались «целые кланы коррупционеров», и те, кто отказался проходить детектор лжи, были сразу уволены. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в интервью ТСН.

«Мы сказали, что всех проведем через полиграф. Кто не согласился, сразу были уволены. Кто согласился, плохо прошел — уволены, кто прошел нормально — остались работать. То есть агенты компаний работали в министерстве. Просто их нужно было выгонять», — отметил Федоров.

Также он отметил, что те, кто будет «проворачивать схемы», сядут в тюрьму.

В апреле издание Le Monde писало, что европейские лидеры не готовы предоставлять Украине льготы на пути вступления в ЕС из-за проблем с коррупцией в стране.

В конце мая главы финансовых ведомств и центральных банков (ЦБ) государств «Группы семи» (G7) призвали Украину провести реформы, направленные на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике.

Также в конце мая источник в российских силовых структурах рассказал ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский получает в свою «черную кассу» большую часть денег, которые даются сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в виде взяток.

Ранее Риттер заявил, что в США не понимают масштабов коррупции на Украине.

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